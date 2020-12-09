Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о скандальной ситуации на матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом».

На 14-ой минуте встречи резервный арбитр Себастьян Чолтеску оскорбил ассистента турецкого клуба на расовой почве — такое поведение возмутило всю скамейку «Истанбула». После длительных споров тренерский штаб команды принял решение увести игроков в раздевалку.

— Мы помним недавние конфликты руководителей Франции и Турции, — заявил Свищев в комментарии «СЭ». — К сожалению, это отразилось и на футболе. Мы всегда говорили о том, что спорт нужно дистанцировать от политики. То, что произошло вчера — никуда не годится. Мы видим, что такие конфликты никак не состыкуются со спортивными принципами.

Когда в наше время встречаются клубы из Турции и Франции, то судья должен понимать градус этого матча и пресекать любые подобные выходки. А тут сама судейская бригада их и создает. Уверен, что после этого жесткого разбирательства будет принято единственное верное решение — пожизненное отстранение от футбола ассистента арбитра. Такие судьи не должны работать на любых спортивных мероприятиях, тем более на матче Лиги чемпионов. Независимо от вида спорта, национальностей спортсменов, расы — спорт для всех.

(Владимир Пушкарев)