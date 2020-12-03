В Госдуме прокомментировали поражение «Зенита» от «Брюгге» в Лиге чемпионов

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» поражение «Зенита» в матче против «Брюгге» (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Конечно, для всех россиян, я уже не говорю про зенитовцев, это была неприятная игра. Наша команда показала себя серенькой и на две головы ниже, чем соперники из «Брюгге». Игра «Зенита» не соответствует высоким стоимостным показателям наших спортсменов. Насколько мне было вчера интересно смотреть «Краснодар», настолько же неинтересно — «Зенит», — сказал Свищев.

По словам Свищева, «Зенит» вышел на поле без должной мотивации. Депутат вспомнил слова форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы, который говорил о боязни наших команд играть с иностранцами. Свищев также отметил, что отсутствие Дзюбы в матче с «Брюгге» — не главная причина поражения.

«Дзюба, как и любой человек, подвержен травмам. Не хотел бы проводить параллели между проигрышем «Зенита» и отсутствием Дзюбы. Проблема не в Дзюбе, а в самой команде. У нас сильные игроки, тренер высококлассный, бюджеты немалые, форма красивая, самолеты, многомиллионная армия болельщиков, самый лучший в мире стадион. Что еще нужно для того, чтобы побеждать всех на нашей планете?», — добавил депутат.

Ранее бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что причина неудачи сине-бело-голубых в еврокубках — в проблемах с подготовкой и финансовой ситуацией на фоне пандемии коронавируса.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал результат матча с «Брюгге» неудачным и отметил на послематчевой пресс-конференции, что глубина состава команды не позволяет конкурировать с командами уровня Лиги чемпионов.

«Зенит» с 1 баллом занимает четвертое месте в группе F. «Брюгге» — третий с 7 очками.

(Екатерина Звенигородская)