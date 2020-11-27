В Госдуме прокомментировали неудачное выступление российских клубов в еврокубках

Заместитель председателя Госдумы РФ, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал результаты российских клубов в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

— Никакого впечатления от этих игр, воспитание не позволяет сказать грубо, но многие болельщики, в глубине души, повторяют именно эти слова, — сказал Лебедев «СЭ». — 16 матчей в еврокубках для наших команд: 0 побед, 8 ничьих и 8 поражений. Это не тот результат, которого ждут болельщики от своих команд. Не тот результат, на который рассчитывает руководство клубов, покупая дорогих игроков и вкладывая в это деньги. Не тот результат, которого ждут сами игроки.

Тут нет одной единственной причины, но, я думаю, общая причина в том, что происходящее с нашими клубами на сегодняшний день говорит о реальном уровне развития футбола в нашей стране. Если у нас чемпион России последние несколько лет, играющий регулярно в Лиге чемпионов, занимает последнее место в группе, если у нас лидер нынешнего чемпионата, играя дома в большинстве, не может обыграть голландский «Фейноорд» и также занимает последнюю строчку, о чем тут вообще можно тогда говорить. Проблема в развитии футбола, РФС пора уже задуматься о том, чтобы вкладывать деньги в развитие детско-юношеского футбола. Если мы не будем вкладывать деньги в развитие молодых, то ситуация будет только хуже. Покупать каждый год Халка или Вагнера Лав, в сложившейся экономической ситуации мира, ни у каких клубов больше не будет финансовых возможностей, чтобы тратить бешеные деньги. Вроде и приобретаются хорошие ребята, но результата они не дают. ЦСКА, например, купил Гайча, вроде нормальный парень, но играть не может.

Считаю, что из всех четырех клубов наибольшие шансы попасть в евровесну имеет «Локомотив», потому что у них наилучшее положение в своей группе, есть шансы, как минимум, занять третью строчку, а при определенных раскладах, теоретически, и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. К сожалению, «Зенит», думаю, потерял все шансы, «Краснодару» надо одержать победу над «Ренном», что будет не так легко, но, я думаю, они этого результата добьются и перейдут весной в Лигу Европы. По ЦСКА не готов сказать, потому что изначально у них была слабая группа, хотелось бы верить, что «армейцы» смогут, но шансов меньше, чем у «Локомотива» и «Краснодара».

Не понимаю, когда говорят, что надо переключиться на наш чемпионат. Это значит забить что ли болт на Лигу чемпионов и Лигу Европы, вообще там не играть? Лига чемпионов — это уровень клубного футбола, о котором мечтают все, верх клубного соревнования в мире. Футболисты должны выкладываться и играть одинаково везде. Другие команды же так не делают, не забивают на свои чемпионаты или на еврокубки. Мы должны приучить наших футболистов к тому, что они должны выкладываться всегда, как будто идут на последний бой. Да, может быть, когда будет последний матч в группе, который уже не меняет турнирное положение, возможно, поберечь игроков для внутреннего чемпионата. Но любой матч, кроме поражения, сыгранный в еврокубках, всегда оплачивается, а это лишние деньги для наших клубов. Футболисты должны играть и там, и там, чтобы радовать своих болельщиков, ну и ради денег тоже. (Анастасия Пастернак)