Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Бьелица поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

— Мы постараемся наслаждаться игрой, но сделаем все возможное, чтобы победить, — цитирует официальный сайт «Динамо» Бьелицу. — Еще после «Русенборга» я сказал, что наша цель — не просто участвовать в групповом турнире Лиги чемпионов, и мы доказали это в матче против «Аталанты» и постараемся доказать снова. Да, мы уступаем нашему сопернику по многим показателям, прежде всего по финансовым возможностям. Но в футбол играют не деньги, а сердца и характеры.

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