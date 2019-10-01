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«В футбол играют не деньги, а сердца и характеры». Главный тренер «Динамо» — о встрече с «Манчестер Сити»

05:14
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Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Бьелица поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

— Мы постараемся наслаждаться игрой, но сделаем все возможное, чтобы победить, — цитирует официальный сайт «Динамо» Бьелицу. — Еще после «Русенборга» я сказал, что наша цель — не просто участвовать в групповом турнире Лиги чемпионов, и мы доказали это в матче против «Аталанты» и постараемся доказать снова. Да, мы уступаем нашему сопернику по многим показателям, прежде всего по финансовым возможностям. Но в футбол играют не деньги, а сердца и характеры.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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