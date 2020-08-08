В финале предварительного раунда Лиги чемпионов сыграют чемпионы Северной Ирландии и Косова
22:35
Чемпион Косова «Дрита» обыграл андоррский «Интер» в полуфинале предварительного раунда Лиги чемпионов — 2:1. Ранее в другом полуфинале «Линфилд» из Северной Ирландии одолел сан-маринский «Тре Фиори» — 2:0.
Финал между «Дритой» и «Линфилдом» пройдет 11 августа, финальный матч, как и полуфиналы, состоится в Ньоне.
Лига чемпионов
Предварительный раунд
1/2 финала
«Дрита» (Косово) — «Интер» (Андорра) — 2:1 (2:1)
Голы: Шабани, 21 (1:0). Гарсия, 29 (1:1). Намани, 45+3 (2:1).
Судья: Дженкинс (Уэльс).
8 августа. Ньон. Стадион Спортивный центр Коловрэй.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/qualify/-5/
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