В финале предварительного раунда Лиги чемпионов сыграют чемпионы Северной Ирландии и Косова

Чемпион Косова «Дрита» обыграл андоррский «Интер» в полуфинале предварительного раунда Лиги чемпионов — 2:1. Ранее в другом полуфинале «Линфилд» из Северной Ирландии одолел сан-маринский «Тре Фиори» — 2:0.

Финал между «Дритой» и «Линфилдом» пройдет 11 августа, финальный матч, как и полуфиналы, состоится в Ньоне.

Лига чемпионов

Предварительный раунд

1/2 финала

«Дрита» (Косово) — «Интер» (Андорра) — 2:1 (2:1)

Голы: Шабани, 21 (1:0). Гарсия, 29 (1:1). Намани, 45+3 (2:1).

Судья: Дженкинс (Уэльс).

8 августа. Ньон. Стадион Спортивный центр Коловрэй.