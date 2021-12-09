В FARE отреагировали на свист болельщиков «Зенита» в адрес «Челси» за преклонение колена

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала то, что болельщики «Зенита» освистали акцию «Челси» в поддержку BLM перед матчем Лиги чемпионов (3:3).

«Челси» — британский клуб, который имеет значительное влияние России, они поступают правильно. Печально видеть, что во многих местах по всей Европе, не только в России, призыв к равенству превращается в инструмент культурных войн. Опыт футболистов из числа меньшинств, которые сталкиваются с очень реальным насилием, игнорируется для получения политических очков» , — сказали «СЭ» в FARE.

Перед стартовым свистком прошла традиционная акция с преклонением колена. Болельщики на стадионе в Санкт-Петербурге встретили эту акцию свистом.

Спортсмены преклоняют колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны») перед началом многих спортивных мероприятий