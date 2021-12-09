Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

В FARE отреагировали на свист болельщиков «Зенита» в адрес «Челси» за преклонение колена

01:21
Теги:

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала то, что болельщики «Зенита» освистали акцию «Челси» в поддержку BLM перед матчем Лиги чемпионов (3:3).

«Челси» — британский клуб, который имеет значительное влияние России, они поступают правильно. Печально видеть, что во многих местах по всей Европе, не только в России, призыв к равенству превращается в инструмент культурных войн. Опыт футболистов из числа меньшинств, которые сталкиваются с очень реальным насилием, игнорируется для получения политических очков» , — сказали «СЭ» в FARE.

Перед стартовым свистком прошла традиционная акция с преклонением колена. Болельщики на стадионе в Санкт-Петербурге встретили эту акцию свистом.

Спортсмены преклоняют колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны») перед началом многих спортивных мероприятий

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Какие ошибки в прыжках допускают ученицы Тутберидзе? Разбор профессионального фигуриста
Глава РФПИ отреагировал на информацию о возможных санкциях ЕС и США
9
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры