В FARE не видят проблем в том, что игроки «Краснодара» не встали на колено

Представитель FARE не видит проблемы в поведении игроков «Краснодара», не вставших на колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

— Вставать на колено в знак протеста против расизма — это не акция, а символический протест и гражданская позиция, потому говорить о каких-либо проблемах из-за того, кто-то этого не делает, неуместно. Расизм во многих его проявлениях, не только прямые оскорбления, но и непропорциональное представительство среди тренеров, администраторов, отсутствие возможностей в футболе и пренебрежительное отношение к сожалению, все еще довольно остро проявляется в игре. Возражения о том, что где-то эта проблема более или менее актуальна, особенно высказываемые теми, кого эта проблема не затрагивает, не имеют никакого отношения к сути проблемы, — сообщил «СЭ» представитель FARE Павел Клименко.

Перед матчем все футболисты лондонской команды, а также большинство игроков «Краснодара» встали на одно колено в символическом жесте. Не сделали это главный тренер россиян Мурад Мусаев, а игроки Евгений Городов, Александр Мартынович, Игорь Смольников и Кристиан Рамирес.

«Игроки «Краснодара» унизили всех, не преклонив колено». В Англии резко осудили действия футболистов российского клуба