В этом розыгрыше Лиги чемпионов оформлено рекордное количество хет-триков

Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич забил четыре гола в ворота «Валенсии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:3). Как сообщает Opta, десятый раз в этом сезоне один игрок, забивает в одной встрече не менее трех голов.

Ранее в текущем розыгрыше Лиги чемпионов по три гола и более забивали Эрлин Холанн («Зальцбург» и «Боруссия»), Мислав Оршич («Динамо» Зг), Серж Гнабри («Бавария»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Родриго («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).