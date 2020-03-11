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В этом розыгрыше Лиги чемпионов оформлено рекордное количество хет-триков

02:13

Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич забил четыре гола в ворота «Валенсии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:3). Как сообщает Opta, десятый раз в этом сезоне один игрок, забивает в одной встрече не менее трех голов.

Ранее в текущем розыгрыше Лиги чемпионов по три гола и более забивали Эрлин Холанн («Зальцбург» и «Боруссия»), Мислав Оршич («Динамо» Зг), Серж Гнабри («Бавария»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Родриго («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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