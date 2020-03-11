В этом розыгрыше Лиги чемпионов оформлено рекордное количество хет-триков
Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич забил четыре гола в ворота «Валенсии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:3). Как сообщает Opta, десятый раз в этом сезоне один игрок, забивает в одной встрече не менее трех голов.
Ранее в текущем розыгрыше Лиги чемпионов по три гола и более забивали Эрлин Холанн («Зальцбург» и «Боруссия»), Мислав Оршич («Динамо» Зг), Серж Гнабри («Бавария»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Родриго («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).
There have now been 10 hat-tricks scored in this season's #UCL, the most ever scored in a single season of the competition.— Squawka Football (@Squawka) March 10, 2020
Josip Ili?i? nets Atalanta's first hat-trick in the competition. ? pic.twitter.com/itwBQtph2u