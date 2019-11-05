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«В душе «Зенит», в сердце Русь». Невероятный перфоманс фанатов сине-бело-голубых на матче с «Лейпцигом»

20:59
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Болельщики «Зенита» подготовили красочный перфоманс на матче группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига». Фанаты сине-бело-голубых развернули огромный плакат, на котором изображен человек с балалайкой в окружении животных.

В сети предполагают, что баннер сделан с акцентом на известный музыкальный коллектив Нейромонах Феофан. Первый альбом музыкантов под названием «В душе драм, в сердце светлая Русь» вышел у группы в 2015 году.

«В душе «Зенит», в сердце Русь», — написано под баннером болельщиков команды из Санкт-Петербурга.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лейпциг».

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Зенит — РБ Лейпциг

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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