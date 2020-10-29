«В целом считаю, что провели хорошую игру.». Дуглас Сантос — о поражении от «Боруссии»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после поражения от дортмундской «Боруссии»? во 2-м туре Лиги чемпионов (0:2) отметил, что план на игру был выбран верный. По его мнению, команда провела хороший матч.
— Объясните, почему «Зенит» все-таки проиграл?
— План, с которым мы вышли, в принципе, 70-75 минут работал. К сожалению, на последнем отрезке потеряли концентрацию. Но думаю, что мы правильно использовали наш план, но не все отработали до конца. Конечно, можно было лучше отыграть в атаке. Но тот результат, что есть, нам все равно, конечно, не нравится.
— В чем был изначальный план?
— Мы знали сильные стороны «Боруссии», старались закрывать зоны и убегать в контратаки. Подходы и неплохие моменты, которые можно было использовать, у нас были, но с учетом силы соперника немного не хватило.
— Насколько обидно это поражение с учетом того, что план до 78 минуты работал?
— Тяжело, когда ты хорошо играешь 80 минут, а потом пропускаешь такой обидный гол. Потом, конечно, досадуешь на себя. Потому что в целом считаю, что провели хорошую игру. Нам не хватило контроля мяча, надо было делать это лучше.
— Можно было избежать пенальти?
— В игре бывают моменты, когда немного теряешь концентрацию. Или когда надо быстро принимать решение. Не знаю, был фол или нет, но в нем точно не один человек виноват. Проиграли мы всей командой. Сейчас надо хорошо все проанализировать и продолжать работать.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-10-29-duglas-santos-tyazhelo-kogda-khorosho-igraesh-80-minut-a-potom-propuskaesh-obidnyy-gol.htm