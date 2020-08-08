Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Манчестер Сити»? в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что в целом сезон получил хорошим.

— Мы заслуживаем высокую оценку за этот сезон, — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. — Варана не за что корить. Просто пойдем дальше с поднятыми головами, к новым целям. Мы так и сказали нашим парням. Нет нужды искать оправдания этому матчу. Мы отдали все, но иногда этого мало. В целом, это был хороший сезон. Нам не хватило мелочей. Что касается меня и следующего сезона, сейчас нужно отдохнуть, а дальше посмотрим.

Когда проигрываешь, надо признавать, что сего-то не хватило. Ключевым в этом противостоянии стал проигранный нами первый матч. У нас была возможность изменить ход противостояния, особенно во втором тайме, при счете 1:1. Я считаю, что мы могли забить еще. Но мы не ищем оправдания. Я поздравляю соперника с победой и благодарю своих ребят за проделанную работу.

Я хочу концентрироваться только на положительных моментах. Хорошо, это не самый лучший способ заканчивать сезон, но мы должны принять поражение. Мы проиграли и дома, и в гостях. Поэтому нужно просто поздравить «Сити» и двигаться дальше. Мы старались изменить ход противостояния, но нам это не удалось.