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17 сентября 2025, 10:55

В Азербайджане рассказали о причинах победы «Карабаха» над «Бенфикой»: «Команда никогда не боялась сильных соперников»

Микеле Антонов
Корреспондент

Шеф-редактор сайта Sportlife.az Миралам Хасанли ответил «СЭ» на вопрос о победе «Карабаха» над «Бенфикой» (3:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это произошло благодаря решимости и борьбе «Карабаха» Гурбана Гурбанова. На протяжении многих лет подряд «Карабах» играет в европейских кубках. Эта команда никогда не боялась сильных соперников. Все, наверное, помнят матчи против «Браги» и «Байера».

Вот как планомерная работа и целеустремленность в клубе дают свой результат. Правда, разница в бюджетах клубов невообразима, но «Карабах» добивается этого не случайно. Вся Европа знает этот клуб.

На самом деле я думаю, что в Европе нет другого клуба, который участвовал бы в финальных стадиях европейских кубков 12 раз подряд, как «Карабах», — сказал Хасанли «СЭ».

«Бенфика» после поражения от «Карабаха» объявила об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера. 49-летний португалец работал с командой с сентября 2024 года.

В следующем туре Лиги чемпионов «Карабах» сыграет дома с «Копенгагеном» 1 октября.

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