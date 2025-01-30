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Сегодня, 06:21

В 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов установлен рекорд результативности игрового дня в XXI веке

Евгений Козинов
Корреспондент
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Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP

В 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов установлен рекорд турнира по результативности в XXI веке. В 18 матчах было забито 64 гола.

Как сообщает Opta, за всю историю больше в один игровой день в главном еврокубковом турнире забивалось только 16 сентября 1970 года. Тогда в первом раунде Кубка европейских чемпионов сезона-1970/71 в 16 играх было забито 66 голов.

Также в 144 матчах общего этапа Лиги чемпионов было забито 470 голов, что является лучшим показателем по средней результативности за матч за последние 6 лет — 3,26 гола.

В прошлом сезоне это значение было — 3,08 гола, в сезоне-2022/23 — 3,15, в сезоне-2021/22 — 3,09, в сезоне-2020/21 — 3,01, а в сезоне-2019/20 — 3,21.

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