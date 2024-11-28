В 5-м туре установлен рекорд результативности в Лиге чемпионов

В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов установлен рекорд результативности турнира.

В 18 матчах, который были сыграны 26 и 27 ноября, были забиты 67 голов. Как сообщает пресс-служба УЕФА, это самый результативный тур главного еврокубка в истории.

Ранее таковым являлся 1-й тур групповой стажии Лиги чемпионов в сезоне-2000/01, когда в 16 матчах было забито 63 гола.

После 5 туров в турнирной таблице лидирует «Ливерпуль», одержавший 5 побед в 5 матчах с разницей мячей 12-1. Это единственная команда, которая выиграла все свои матчи.