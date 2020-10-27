«Уже тогда было ясно, что Гнабри и Сане станут суперзвездами». Живоглядов рассказал о первой встрече с лидерами «Баварии»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов вспомнил, как противостоял молодым звездам «Баварии» — Сержу Гнабри и Лерую Сане — в первый раз.

«Это произошло в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы, — приводит слова Живоглядова Bild. — К сожалению, мы оба раза уступили — 0:2 и 3:4. Уже тогда было ясно, что Гнабри и Сане станут суперзвездами. Оба быстры, техничны и обладают голевым чутьем. Их очень сложно остановить».