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«Уже тогда было ясно, что Гнабри и Сане станут суперзвездами». Живоглядов рассказал о первой встрече с лидерами «Баварии»

17:50
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов вспомнил, как противостоял молодым звездам «Баварии» — Сержу Гнабри и Лерую Сане — в первый раз.

«Это произошло в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы, — приводит слова Живоглядова Bild. —  К сожалению, мы оба раза уступили — 0:2 и 3:4. Уже тогда было ясно, что Гнабри и Сане станут суперзвездами. Оба быстры, техничны и обладают голевым чутьем. Их очень сложно остановить».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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