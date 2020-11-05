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«Уверенность и смелость нашей команды впечатляют». Ракитич — о победе над «Краснодаром»

03:13
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Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Краснодара» (3:2).

— Уверенность и смелость нашей команды впечатляют, — приводит слова Ракитича официальный сайт УЕФА. — Мы заслужили это, и в том, что мы сделали, есть много достоинств. У этой команды впечатляющее сердце.

То, как мы проявили столько веры и уверенности, впечатляет. Мы могли забить больше трех. Мы должны извлекать уроки из мелких деталей, чтобы то, что произошло в первом тайме, больше не повторилось. Я горжусь тем, что я Севилиста.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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