Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Краснодара» (3:2).

— Уверенность и смелость нашей команды впечатляют, — приводит слова Ракитича официальный сайт УЕФА. — Мы заслужили это, и в том, что мы сделали, есть много достоинств. У этой команды впечатляющее сердце.

То, как мы проявили столько веры и уверенности, впечатляет. Мы могли забить больше трех. Мы должны извлекать уроки из мелких деталей, чтобы то, что произошло в первом тайме, больше не повторилось. Я горжусь тем, что я Севилиста.