«Уверенность и смелость нашей команды впечатляют». Ракитич — о победе над «Краснодаром»
03:13
Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Краснодара» (3:2).
— Уверенность и смелость нашей команды впечатляют, — приводит слова Ракитича официальный сайт УЕФА. — Мы заслужили это, и в том, что мы сделали, есть много достоинств. У этой команды впечатляющее сердце.
То, как мы проявили столько веры и уверенности, впечатляет. Мы могли забить больше трех. Мы должны извлекать уроки из мелких деталей, чтобы то, что произошло в первом тайме, больше не повторилось. Я горжусь тем, что я Севилиста.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур