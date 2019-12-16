Утверждены даты проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
16:42
Стали известны даты проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20. Игры состоятся в следующие дни:
18 февраля и 11 марта
Боруссия Д — ПСЖ
Атлетико — Ливерпуль
19 февраля и 10 марта
Аталанта — Валенсия
Тоттенхэм — Лейпциг
25 февраля и 18 марта
Челси — Бавария
Наполи — Барселона
26 февраля и 17 марта
Реал — Манчестер Сити
Лион — Ювентус
Начало матчей в 21.00 по среднеевропейскому времени (23.00 по московскому).
Жеребьевка1/4 финала состоится 20 марта. Финал пройдет 30 мая в Стамбуле.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала
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