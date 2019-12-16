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Утверждены даты проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

16:42
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Стали известны даты проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20. Игры состоятся в следующие дни:

18 февраля и 11 марта

Боруссия Д — ПСЖ

Атлетико — Ливерпуль

19 февраля и 10 марта

Аталанта — Валенсия

Тоттенхэм — Лейпциг

25 февраля и 18 марта

Челси — Бавария

Наполи — Барселона

26 февраля и 17 марта

Реал — Манчестер Сити

Лион — Ювентус

Начало матчей в 21.00 по среднеевропейскому времени (23.00 по московскому).

Жеребьевка1/4 финала состоится 20 марта. Финал пройдет 30 мая в Стамбуле.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, пары плей-офф, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала




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