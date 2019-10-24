Установка Зидана выходящему на замену Йовичу вместила в себя четыре слова

Камеры Movistar засняли разговор главного тренера «Реала» Зинедина Зидана с форвардом Лукой Йовичем, вышедшим на замену на 82-й минуте матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем» (1:0).

— Иди и атакуй. Все, — сказал Зидан своему подопечному, после чего тот пошел к кромке поля.

После 3-х туров группу А возглавляет «ПСЖ» с 9 очками. Следом расположились «Реал» (4), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1).