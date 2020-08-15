Уссем Ауар: «У «Лиона» есть опыт прошлых матчей с «Сити», но сейчас будет совершенно другая игра»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Встреча пройдет 15 августа и начнется в 22:00 мск.

— У нас есть опыт прошлых матчей с «Сити», но сейчас будет совершенно другая игра, — приводит слова Ауара официальный сайт УЕФА. — У нас сплоченная команда, что должно помочь в таком важном матче. Стараемся не витать в облаках и усердно работать, чтобы повысить уверенность в своих силах.

Максвель Корне ранее трижды поражал ворота «Сити», и мы, конечно, много с ним говорили. Он всегда активно помогает мне слева. Такой игрок усилил бы любую команду.

Все мы понимаем, что не являемся фаворитами. Но это не мешает нам сделать все ради победы. Будем играть без страха, мотивации нам не занимать. В конце концов, у нас перед глазами пример других менее именитых клубов, которые здорово проявили себя.