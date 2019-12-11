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Уссем Ауар: «Лион» заслуживает самых добрых слов за игру во втором тайме»

02:58
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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар после ничьей с «Лейпцигом» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил игру команды во втором тайме. Французской команде удалось сравнять счет и пробиться в плей-офф.

— Крепким характером и бойцовскими качествами мы заслужили свои два гола, — цитирует пресс-служба УЕФА Ауара. — Я убежден, что вся наша команда заслуживает самых добрых слов за игру во втором тайме.

Лион — РБ Лейпциг

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027117/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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