Уссем Ауар: «Лион» заслуживает самых добрых слов за игру во втором тайме»
02:58
Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар после ничьей с «Лейпцигом» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил игру команды во втором тайме. Французской команде удалось сравнять счет и пробиться в плей-офф.
— Крепким характером и бойцовскими качествами мы заслужили свои два гола, — цитирует пресс-служба УЕФА Ауара. — Я убежден, что вся наша команда заслуживает самых добрых слов за игру во втором тайме.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027117/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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