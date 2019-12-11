Уссем Ауар: «Лион» заслуживает самых добрых слов за игру во втором тайме»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар после ничьей с «Лейпцигом» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил игру команды во втором тайме. Французской команде удалось сравнять счет и пробиться в плей-офф.

— Крепким характером и бойцовскими качествами мы заслужили свои два гола, — цитирует пресс-служба УЕФА Ауара. — Я убежден, что вся наша команда заслуживает самых добрых слов за игру во втором тайме.

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