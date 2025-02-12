Дембеле: «ПСЖ» надо сохранить бдительность и в ответной игре с «Брестом»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал победу над «Брестом» (3:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы сохраняли концентрацию с самого начала до самого конца. Но работа еще не сделана, надо сохранить бдительность и в ответной игре. Думаю, мы сейчас на ходу. Каждый старательно выполняет свои задачи, и это помогает мне забивать тогда, когда я оказываюсь в правильной позиции. Барколя, Дуэ и Квара [Кварацхелия] здорово снабжают меня мячами. И мне остается отправить мяч в сетку, — цитирует пресс-служба УЕФА Дембеле.

Ответный матч состоится в Париже 19 февраля. Победитель двухматчевого противостояния сыграет с «Ливерпулем» или «Барселоной».