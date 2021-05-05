Уокер назвал воплощением мечты выход в финал Лиги чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер после победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов признался, что исполнилась его мечта. Также он сравнил игру защитников и нападающих.

«Для парня из Шеффилда это — воплощение мечты. Для того чтобы она сбылась, я по-настоящему пахал. Противодействуя высококлассным игрокам, нужно было выжимать из себя невозможное. Джон, Рубен, Алекс перекрывали всех постоянно. Нам удалось реализовать свои таланты.

Футбол — это командная игра, и у каждого своя задача. У нас, защитников, — это сохранить ворота на замке. Мы отлично справляемся в этом сезоне. Для меня заблокировать удар — это сродни забитому голу", — цитирует пресс-служба УЕФА Уокера.