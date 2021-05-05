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Уокер назвал воплощением мечты выход в финал Лиги чемпионов

05:58
Кайл Уокер. Фото Instagram
Кайл Уокер. Фото Instagram
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер после победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов признался, что исполнилась его мечта. Также он сравнил игру защитников и нападающих.

«Для парня из Шеффилда это — воплощение мечты. Для того чтобы она сбылась, я по-настоящему пахал. Противодействуя высококлассным игрокам, нужно было выжимать из себя невозможное. Джон, Рубен, Алекс перекрывали всех постоянно. Нам удалось реализовать свои таланты.

Футбол — это командная игра, и у каждого своя задача. У нас, защитников, — это сохранить ворота на замке. Мы отлично справляемся в этом сезоне. Для меня заблокировать удар — это сродни забитому голу", — цитирует пресс-служба УЕФА Уокера.

Манчестер Сити — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры