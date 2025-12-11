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Унай Симон признан лучшим игроком матча «Атлетик» — «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Унай Симон.
Фото Reuters

Голкипер «Атлетика» Унай Симон признан лучшим игроком матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:0). 28-летний испанец сделал 5 сейвов.

«Вратарь «Атлетика» совершил ключевые сейвы, сохранив ворота в неприкосновенности и позволив своей команде остаться в игре. Особенно впечатляет его первый сейв после удара Сенни Маюлу», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«ПСЖ» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице общего этапа. «Атлетик» располагается на 28-й строчке — 5 очков.

&laquo;Атлетик&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов.Сафонов не пропустил в матче «ПСЖ» с «Атлетиком»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Унаи Симон
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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