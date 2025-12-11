Унай Симон признан лучшим игроком матча «Атлетик» — «ПСЖ»

Голкипер «Атлетика» Унай Симон признан лучшим игроком матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:0). 28-летний испанец сделал 5 сейвов.

«Вратарь «Атлетика» совершил ключевые сейвы, сохранив ворота в неприкосновенности и позволив своей команде остаться в игре. Особенно впечатляет его первый сейв после удара Сенни Маюлу», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«ПСЖ» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице общего этапа. «Атлетик» располагается на 28-й строчке — 5 очков.