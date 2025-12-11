Симон — о ничьей с «ПСЖ»: «Такие матчи заряжают уверенностью»

Голкипер «Атлетика» Унай Симон прокомментировал ничью против «ПСЖ» (0:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Такие матчи заряжают уверенностью. Мы сейчас на ходу. Мы должны были забивать в матче со «Славией», но их вратарь был на высоте. Мы должны сохранить этот темп, продолжать двигаться вперед и продержаться хотя бы до рождественских каникул. Надо сохранить эту интенсивность», — цитирует официальный сайт УЕФА Симона.

«ПСЖ» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице общего этапа. «Атлетик» располагается на 28-й строчке — 5 очков.