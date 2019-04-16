Уле Гуннар Сульшер: "В футболе всякое может случиться. Если не пропустим, сохраним интригу в противостоянии"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил, что его футболисты должны быть выносливее и искать свои возможности.

– Все что меня сейчас заботит – это завтрашний матч, в котором нам достаточно забить и не пропустить, – приводит официальный сайт УЕФА слова Сульшера. – Сейчас, в перерыве, мы уступаем 0:1, но, если дальше будет забито много мячей, наши шансы только возрастут. В футболе всякое может случиться. Если не пропустим, сохраним интригу в противостоянии. Знаем, что мы можем забивать со "стандартов" – у нас более рослые футболисты, чем у них, но мы должны хорошо защищаться. Если забьем на 93-й минуте – отлично. Мы должны быть выносливее и искать свои возможности.

Вера имеет огромное значение. У каждого из наших игроков есть таланты и определенные способности. С "ПСЖ" мы видели, что нам по силам отыграться даже в матче с такой мощной командой. История говорит, что "Барселона" была лучше, но, если мы подойдет с предельной концентрацией... В первом матче мы потеряли бдительность на какое-то мгновение, пускай даже "Барса" чаще владела мячом. Концентрация – это ключевой фактор.

Матч "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" состоится 16 апреля на "Ноу Камп", "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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