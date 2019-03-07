Уле Гуннар Сульшер: "У "МЮ" был план, и он не заключался в контроле мяча"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер после победы над "ПСЖ"​ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что быстрый гол открыл игру для его команды. Также он добавил, что игроки и тренерский штаб до конца верили в успех.

– Это фантастика! Вера в парней было тем, на что мы надеялись, - цитирует официальный сайт УЕФА Сульшера. - У нас, очевидно, получился отличный старт матча. У нас был план забить первыми, но мы не ожидали такого быстрого гола! Это открыло игру для нас. Рэшфорд проявил себя просто бесстрашным в момент пенальти. Двадцать один год! Парень просто бесстрашный.

Мы всегда знали, что это возможно. Этот такой клуб! Это то, что мы делаем! Это просто "Манчестер Юнайтед". Два молодых игрока, которые вышли на замену, добавили нам энергии, когда нам нужен был гол.

Мы всегда верили. У нас был план, и он не заключался в контроле мяча. План состоял в том, чтобы забить первыми и остаться в игре до последних пяти или десяти минут. И у нас получилось. Фред и Мактоминей сыграли превосходно. Вероятно, этот матч стал прорывом для Фреда.