Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер — о поражении от «Истанбула» (1:2) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

— Я разочарован, — приводит Goal.com слова Сульшера. — Мы должны были побеждать и надеялись, что создадим достаточно моментов, но не смогли этого сделать. Два последних поражения «Манчестер Юнайтед» — как два удара под дых. Надеюсь, игроки, как и я, понимают, что лучший шанс оправиться от этого удара — собраться и слаженно действовать на поле в следующем матче с «Эвертоном».