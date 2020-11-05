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Уле Гуннар Сульшер: «Поражение от «Истанбула» — как удар под дых»

11:48
Уле Гуннар Сульшер. Фото ФК "Манчестер Юнайтед"
Уле Гуннар Сульшер. Фото ФК "Манчестер Юнайтед"
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер — о поражении от «Истанбула» (1:2) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

— Я разочарован, — приводит Goal.com слова Сульшера. — Мы должны были побеждать и надеялись, что создадим достаточно моментов, но не смогли этого сделать. Два последних поражения «Манчестер Юнайтед» — как два удара под дых. Надеюсь, игроки, как и я, понимают, что лучший шанс оправиться от этого удара — собраться и слаженно действовать на поле в следующем матче с «Эвертоном».

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