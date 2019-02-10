Уле Гуннар Сульшер – о травме Неймара: "Фанаты "МЮ" очень хотели увидеть его на поле"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о предстоящем первом матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ", сообщает Daily Mail. 45-летний норвежец сожалеет, что нападающий парижан Неймар​ не сможет сыграть в этой игре из-за травмы.

Встреча "Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ" пройдет 12 февраля на стадионе "Олд Траффорд".

– Неймар очень-очень хорош, нашим фанатам очень хотелось бы увидеть его, а игрокам – сыграть против него. Есть одна вещь, о которой я помню, – игра против лучших игроков: Зидана, Роналдо, Фигу, Мальдини. Когда с нетерпением ожидаешь возможности проверить себя против лучших.

Я уверен, что парни хотели бы играть против Неймара. К сожалению, не получится, но не стоит забывать о Кильяне Мбаппе, Кавани, Ди Марии и всех остальных игроках. "ПСЖ" – хорошая команда, которая сделает все возможное, – приводит слова Сульшера Daily Mail.

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