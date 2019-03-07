Уле Гуннар Сульшер: "МЮ" может пройти весь путь в Лиге чемпионов до конца"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер после победы над "ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) заявил, что команда может дойти до финала.

- Сэр Алекс Фергюсон также счастлив и горд, - цитирует официальный сайт УЕФА Сульшера. - Вот как это делается в "Манчестер Юнайтед". Мы можем пройти весь путь в турнире до конца, но давайте просто дождемся жеребьевки. В четвертьфинале все команды будут сильными.