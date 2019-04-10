Уле Гуннар Сульшер: "Играл вместе с Пике. Не знаю, это говорит о том, какой я молодой или какой он старый"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" рассказал, что ему удалось поиграть с защитником каталонцев Жераром Пике. Испанец начал в "МЮ" профессиональную карьеру и выступал в его составе с 2004 по 2008 год.

- С Жераром мы играли вместе, прямо здесь, на "Олд Траффорд", в финале турнира дублеров. Я забил, Жерар тоже. Мы победили "Тоттенхэм" 2:0, наш ассистент тренера Киран Маккенна тоже играл. Не знаю, это говорит о том, какой я молодой или какой Жерар старый, - сказал Сульшер.

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона": Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)