Украинский струнный квартет исполнит гимн Лиги чемпионов перед финалом

Перед финальным матчем Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" гимн турнира исполнит украинский электронный струнный квартет Asturia, сообщает официальный сайт УЕФА.

В квартете выступают Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цыбка (виолончель). В их активе победы во многих государственных конкурсах скрипачей и виолончелистов.

Квартет Asturia выпустил в 2017 году свой первый альбом, в который вошли как оригинальные аранжировки классических произведений, так и собственные версии современный исполнителей - Леди Гаги, Мадонны и Depeche Mode.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" 1 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр