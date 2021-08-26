«Украинцы показали русским, как надо сражаться в еврокубках». Реакция фанатов на героическую победу «Шахтера»

В среду, 25 августа, «Шахтер» сыграл вничью с «Монако» (2:2 д. в.) в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира.

Болельщики отреагировали на волевую победу украинского клуба, который по ходу встречи смог отыграться со счета 0:2.

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. В этой встрече он не отметился результативными действиями, получил желтую карточку и был заменен на 76-й минуте матча.

Сегодня, 26 августа, в 19.00 по московскому времени в Стамбуле начнется жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2021/22.

«Шахтёр» молодцы, конечно. Был такой приз в Советские времена — «За волю к победе»... Не ожидал такого поворота после первого тайма... Ну, а «Монако» удивил в конце дополнительного времени — абсолютно тупые забросы в штрафную".

«Молодец ,Украина... слов нет».

«Слава блистательному украинскому клубу, верному преемнику российских футбольных традиций!»

«Украинцы показали русским, как надо сражаться в еврокубках».

«Сборная Бразилии и Пятов молодцы!»

«Вот смеху будет, когда Украина выше России в таблице коэффициентов УЕФА поднимется. А для этого «Заре» надо только не проиграть «Рапиду»... Боже, какой же парашный стал наш футбол... КОШМАР».

«Беги, Саня, беги».

«Собственными руками задушили российский футбол — ни игроков, ни сборной, ни клубов! Спасибо нашим руководителям за лимиты, переходы на европейскую систему проведения чемпионатов страны».

«Сборная Бразилии проходит в групповой этап ЛЧ».

«Ну теперь официально опустимся ниже Украины по итогам этого сезона. У Украины всего два норм клуба, но им этого хватает. Тут же один создать толковый не могут».