Украина не сможет обойти Россию в рейтинге УЕФА на этой неделе

«Шахтер» и киевское «Динамо» набрали всего одно очко на двоих во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Вкупе с победой «Зенита» над «Мальме» это лишило Украину шанса потеснить Россию с 10-го места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам второго дня групповых турниров еврокубков.

На данный момент Россия имеет в рейтинге УЕФА за пять сезонов 31,282 балла, а занимающая 11-ю позицию Украина — 30,600 баллов. Чтобы обойти Россию, ей требуется набрать на 4 очка больше (по системе «два очка за победу, одно за ничью»). Таким образом, даже в случае победы «Зари» в Лиге конференций в четверг и поражений «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы Украина не сможет догнать Россию на этой неделе. Место в первой десятке рейтинга по итогам нынешнего сезона гарантирует прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов для чемпиона РПЛ-2022/23.

Однако Украина продолжает опережать Россию как по рейтингу нынешнего сезона (3,000 балла против 2,100), так и по положению в рейтинге за последние четыре сезона. Почти весь перевес России над соседями в общей таблице за пять сезонов держится на хорошем выступлении в еврокубках-2017/18. Этот розыгрыш перестанет учитываться уже в следующем сезоне, так что через год Россия в любом случае окажется в роли догоняющей (и вероятно, пропустит вперед не только Украину, но и еще ряд стран, лишившись заодно прямого места в группе Лиги чемпионов с сезона-2024/25) — если только не добьется радикального прогресса уже этой осенью.

Вместе с тем в четверг Россия имеет теоретический шанс обойти в рейтинге УЕФА занимающую 9-е место Шотландию, у которой 31,300 балла. Однако сделать это будет очень непросто. Для этого «Спартак» и «Локомотив» должны набрать в Лиге Европы в матчах против «Наполи» и «Лацио» хотя бы на одно очко больше (по системе «два очка за победу, одно за ничью»), чем наберут в тот же день «Селтик» и «Рейнджерс» в матчах со «Спартой» и «Байером».

Таблица коэффициентов УЕФА (определяет представительство в еврокубках в сезоне-2022/23)

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Коэф. Команды * 1 Англия 20.071 (7) 22.642 (7) 18.571 (7) 24.357 (7) 4.428 (7) 90.069 7 2 Испания 19.714 (7) 19.571 (7) 18.928 (7) 19.500 (7) 4.428 (7) 82.141 7 3 Италия 17.333 (6) 12.642 (7) 14.928 (7) 16.285 (7) 4.142 (7) 65.330 7 4 Германия 9.857 (7) 15.214 (7) 18.428 (7) 15.214 (7) 4.357 (7) 63.070 7 5 Франция 11.500 (6) 10.583 (6) 11.666 (6) 7.916 (6) 3.750 (6) 45.415 6 6 Португалия 9.666 (6) 10.900 (5) 10.300 (5) 9.500 (5) 4.416 (6) 44.782 4 7 Голландия 2.900 (5) 8.600 (5) 9.400 (5) 9.000 (5) 5.200 (5) 35.100 4 8 Австрия 9.750 (4) 6.200 (5) 5.800 (5) 6.500 (5) 4.200 (5) 32.450 4 9 Шотландия 4.000 (4) 6.750 (4) 10.000 (4) 8.500 (4) 2.300 (5) 31.550 2 10 Россия 12.600 (5) 7.583 (6) 4.666 (6) 4.333 (6) 2.100 (5) 31.282 3 11 Украина 8.000 (5) 5.600 (5) 7.200 (5) 6.700 (5) 3.000 (5) 30.500 2 12 Сербия 6.375 (4) 6.000 (4) 6.250 (4) 5.500 (4) 4.000 (4) 28.125 2

* команд на данный момент

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