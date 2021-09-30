Украина не сможет обойти Россию в рейтинге УЕФА на этой неделе
«Шахтер» и киевское «Динамо» набрали всего одно очко на двоих во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Вкупе с победой «Зенита» над «Мальме» это лишило Украину шанса потеснить Россию с 10-го места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам второго дня групповых турниров еврокубков.
На данный момент Россия имеет в рейтинге УЕФА за пять сезонов 31,282 балла, а занимающая 11-ю позицию Украина — 30,600 баллов. Чтобы обойти Россию, ей требуется набрать на 4 очка больше (по системе «два очка за победу, одно за ничью»). Таким образом, даже в случае победы «Зари» в Лиге конференций в четверг и поражений «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы Украина не сможет догнать Россию на этой неделе. Место в первой десятке рейтинга по итогам нынешнего сезона гарантирует прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов для чемпиона РПЛ-2022/23.
Однако Украина продолжает опережать Россию как по рейтингу нынешнего сезона (3,000 балла против 2,100), так и по положению в рейтинге за последние четыре сезона. Почти весь перевес России над соседями в общей таблице за пять сезонов держится на хорошем выступлении в еврокубках-2017/18. Этот розыгрыш перестанет учитываться уже в следующем сезоне, так что через год Россия в любом случае окажется в роли догоняющей (и вероятно, пропустит вперед не только Украину, но и еще ряд стран, лишившись заодно прямого места в группе Лиги чемпионов с сезона-2024/25) — если только не добьется радикального прогресса уже этой осенью.
Вместе с тем в четверг Россия имеет теоретический шанс обойти в рейтинге УЕФА занимающую 9-е место Шотландию, у которой 31,300 балла. Однако сделать это будет очень непросто. Для этого «Спартак» и «Локомотив» должны набрать в Лиге Европы в матчах против «Наполи» и «Лацио» хотя бы на одно очко больше (по системе «два очка за победу, одно за ничью»), чем наберут в тот же день «Селтик» и «Рейнджерс» в матчах со «Спартой» и «Байером».
Таблица коэффициентов УЕФА (определяет представительство в еврокубках в сезоне-2022/23)
|2017/18
|2018/19
|2019/20
|2020/21
|2021/22
|Коэф.
|Команды *
|1
|Англия
|20.071 (7)
|22.642 (7)
|18.571 (7)
|24.357 (7)
|4.428 (7)
|90.069
|7
|2
|Испания
|19.714 (7)
|19.571 (7)
|18.928 (7)
|19.500 (7)
|4.428 (7)
|82.141
|7
|3
|Италия
|17.333 (6)
|12.642 (7)
|14.928 (7)
|16.285 (7)
|4.142 (7)
|65.330
|7
|4
|Германия
|9.857 (7)
|15.214 (7)
|18.428 (7)
|15.214 (7)
|4.357 (7)
|63.070
|7
|5
|Франция
|11.500 (6)
|10.583 (6)
|11.666 (6)
|7.916 (6)
|3.750 (6)
|45.415
|6
|6
|Португалия
|9.666 (6)
|10.900 (5)
|10.300 (5)
|9.500 (5)
|4.416 (6)
|44.782
|4
|7
|Голландия
|2.900 (5)
|8.600 (5)
|9.400 (5)
|9.000 (5)
|5.200 (5)
|35.100
|4
|8
|Австрия
|9.750 (4)
|6.200 (5)
|5.800 (5)
|6.500 (5)
|4.200 (5)
|32.450
|4
|9
|Шотландия
|4.000 (4)
|6.750 (4)
|10.000 (4)
|8.500 (4)
|2.300 (5)
|31.550
|2
|10
|Россия
|12.600 (5)
|7.583 (6)
|4.666 (6)
|4.333 (6)
|2.100 (5)
|31.282
|3
|11
|Украина
|8.000 (5)
|5.600 (5)
|7.200 (5)
|6.700 (5)
|3.000 (5)
|30.500
|2
|12
|Сербия
|6.375 (4)
|6.000 (4)
|6.250 (4)
|5.500 (4)
|4.000 (4)
|28.125
|2
* команд на данный момент
Полностью рейтинг УЕФА — на этой странице.
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