Руни: «Надеюсь на то, что «Арсенал» пройдет дальше и выиграет ЛЧ»

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни после поражения «Арсенала» от «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что надеется на победу английской команды в турнире.

«Надеюсь на то, что «Арсенал» пройдет дальше и выиграет турнир, но к ответному матчу нужно подойти с верой в себя. Ему будет необходимо проявить терпение, замедлять игру, в нужный момент подержать мяч и действовать хладнокровно», — цитирует пресс-служба УЕФА Руни.

Ответный матч пройдет во Франции 7 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.