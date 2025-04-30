Футбол
30 апреля, 03:39

Руни: «Надеюсь на то, что «Арсенал» пройдет дальше и выиграет ЛЧ»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни после поражения «Арсенала» от «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что надеется на победу английской команды в турнире.

«Надеюсь на то, что «Арсенал» пройдет дальше и выиграет турнир, но к ответному матчу нужно подойти с верой в себя. Ему будет необходимо проявить терпение, замедлять игру, в нужный момент подержать мяч и действовать хладнокровно», — цитирует пресс-служба УЕФА Руни.

Ответный матч пройдет во Франции 7 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

Усман Дембеле празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;.«ПСЖ»: еще один шаг к мечте. Хвича отдал, Дембеле забил — и «Арсенал» проиграл дома
Источник: Официальный сайт УЕФА
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
