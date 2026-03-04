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4 марта, 13:21

УЕФА запретил болельщикам «Галатасарая» посещать гостевой матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Алина Савинова

УЕФА принял решение запретить продавать билеты болельщикам «Галатасарая» на гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает пресс-служба организации.

Причиной стало поведение фанатов турецкой команды в ответной игре стыкового раунда плей-офф против «Ювентуса» (2:3 д.в.), которая прошла 25 февраля в Турине. Во время матча болельщики «Галатасарая» пользовались пиротехникой, устраивали беспорядки и бросали на поле посторонние предметы.

Также в качестве наказания УЕФА наложил на турецкий клуб денежный штраф в размере 40 тысяч евро.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Галатасараем» в Турции состоится 10 марта, ответная игра в Англии — 18 марта.

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