УЕФА закроет трибуны стадиона "Шахтера" за расистские выкрики фанатов

УЕФА накажет "Шахтер" закрытием северных трибун стадиона на ближайшие матчи в еврокубках, информирует журналист The Associated Press Роб Харрис в своем Твиттере.

Санкции также будут применены в отношении "Лацио". Итальянский клуб закроет по меньшей мере 3000 мест на своей домашней арене в предстоящих матчах в еврокубках.

Обе команды должны будут разместить на закрытых секторах баннер EqualGame UEFA.

"Шахтер" проводит домашние игры на стадионе "Металлист" (Харьков).

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