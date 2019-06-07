УЕФА: у заявки Петербурга на финал Лиги чемпионов есть шансы на победу

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен считает, что у Санкт-Петербурга есть шансы выиграть право на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Помимо петербургского стадиона "Газпром-Арена" на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21 претендует мюнхенская "Альянц-Арена". Место проведения решающего матча главного еврокубкового турнира станет известно в сентябре 2019 года.

- У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу. Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано, - цитирует ТАСС Каллена. - В соперниках - Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Питера. Обе заявки очень сильные и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал.