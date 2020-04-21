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УЕФА снова настоятельно рекомендовал лигам завершить сезон

17:20
Эмблема УЕФА. Фото Официальный сайт УЕФА
Эмблема УЕФА. Фото Официальный сайт УЕФА

УЕФА провел видеоконференцию с представителями всех 55 национальных ассоциаций по поводу нынешней ситуации с возобновлением турниров, сообщает официальный сайт союзаю Были представлены варианты двух рабочих групп, созданных в середине марта.

УЕФА дал настоятельную рекомендацию завершить все внутренние соревнования в элитных дивизионах и национальных кубках, но готов рассмотреть некоторые особые случаи, после того, как будут разработаны руководящие принципы для участия в европейских соревнованиях в случае досрочного завершения лиг.

Решения по теме будут объявлены по итогам заседания исполкома УЕФА в четверг.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 505 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 171 850 человек, выздоровело — 659 615.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

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