УЕФА следит за ситуацией вокруг финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, но комментариев не дает

Пресс-служба УЕФА ответила на запрос «СЭ» по поводу публикаций в английских СМИ, утверждающих, что запланированный на 28 мая финальный матч ЛЧ-2021/22 может быть перенесен из Санкт-Петербурга в другой город, находящийся за пределами РФ. В качестве одного из вариантов британские издания называют лондонский «Уэмбли».

— Что касается финала Лиги чемпионов 2022 года в Санкт-Петербурге, то УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией, и при необходимости любое решение будет принято в надлежащее время. У УЕФА пока нет комментариев, — так звучит ответ пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций.

Финальный матч Лиги чемпионов-2021/22 пройдет 28 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.