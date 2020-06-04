УЕФА: «Решения по еврокубкам не приняты. Рассматриваются разные варианты»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не комментирует появляющиеся публикации о различных вариантах завершения европейского клубного сезона. В ответ на запрос «СЭ» в Ньоне сообщили, что никаких новых комментариев не будет, и повторили информацию, присланную шесть дней назад.

Тогда представитель УЕФА сказал, что рассматриваются разные варианты завершения еврокубков-2019/20. В ответ на вопросы «СЭ» о датах несыгранных матчей и вероятности переноса финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы из Стамбула и Гданьска УЕФА 29 мая заявил следующее: «Создана рабочая группа с участием представителей лиг и клубов для изучения календарных решений и вариантов формата, которые позволили бы завершить текущий сезон. В настоящее время рассматриваются различные варианты. На данном этапе не принято никаких решений».

Между тем Bild сообщил, что УЕФА уже предложил провести в одной стране мини-турнир, включающий в себя игры 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги чемпионов. По данным этого издания, Германия выразила желание принять эти матчи во Франкфурте-на-Майне, Майнце, Хоффенхайме/Зинсхайме и Дармштадте/Висбадене. Все стадионы должны находиться на расстоянии не более 100 километров. Мини-турнир пройдет в период с 8 по 29 августа. Свои кандидатуры могут предложить Португалия и Россия.

Заседание исполнительного комитета УЕФА было перенесено с 27 мая на 17 июня. Скорее всего, именно в тот день определится судьба еврокубков сезонов-2019/20 и 2020/21, Лиги наций, отборочного турнира ЧМ-2022 и финального турнира Евро-2020. (Александр Бобров)