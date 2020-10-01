УЕФА одобрил возвращение зрителей на стадионы, сообщает официальный сайт организации. Будет разрешено заполнить до 30 процентов мест на стадионе. При этом для допуска болельщиков также необходимо будет решение местных властей.

Решение касается матчей под эгидой УЕФА и вступает в силу со следующей недели, когда пройдут матчи с участием национальных команд. На каждый матч сможет попасть до 30 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона, на котором он проходит. Болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений.

Допуск болельщиков на трибуны и максимальное количество посетителей стадиона будут зависеть от решений местных властей. Матчи под эгидой УЕФА не могут играться со зрителями в тех странах, где власти это запрещают. Лимит в 30 процентов от общей вместимости стадиона может быть соблюден только в тех странах, где установленный властями лимит не ниже. В этом случае учитывается тот лимит, который установлен на национальном уровне.

Все зрители будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. В соответствии с требованиями местных властей могут быть введены дополнительные защитные меры — например, обязательное ношение масок, закрывающих нос и рот.

Организаторы матчей будут обязаны соблюдать минимальные требования для их проведения. Конкретные меры безопасности должны быть установлены в зависимости от ситуации в каждой конкретной стране в соответствии с теми требованиями, которые выдвинуты местными компетентными органами.

В конце прошлого сезона матчи под эгидой УЕФА проходили без зрителей из-за пандемии коронавируса.