УЕФА разрешил клубам регистрировать для участия в еврокубках игроков из российских команд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение внести поправки в регламент Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций текущего сезона и разрешить клубам регистрировать не более двух новых игроков из российских и украинских команд, чьи контракты были приостановлены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение позволить иностранным игрокам, которые выступают в клубах Тинькофф — Российской премьер-лиги, приостановить действие контрактов в одностороннем порядке в связи с ситуацией на Украине. Игроки смогут приостановить действие трудовых договоров с клубами до 30 июня.

Сообщается, что регистрировать новых игроков разрешено не позднее 1 апреля 2022 года. Кроме того, исполнительный комитет УЕФА утвердил аналогичные поправки к регламенту женской Лиги чемпионов, позволяющие клубам до 7 апреля 2022 года зарегистрировать не более двух новых игроков, имеющих право на участие в оставшихся матчах текущего турнира.

Исполнительный комитет УЕФА принял решение включить положение, позволяющее клубам регистрировать не более двух дополнительных игроков, которые ранее были зарегистрированы в клубе, входящем в Украинскую ассоциацию футбола или Российский футбольный союз, и чьи контракты были приостановлены. Чтобы иметь право участвовать в вышеупомянутых соревнованиях, любой новый игрок должен среди прочего должным образом зарегистрироваться в национальной ассоциации как играющий за соответствующий клуб.