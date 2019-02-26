УЕФА рассмотрит дело Серхио Рамоса 28 февраля

Дисциплинарный комитет УЕФА 28 февраля рассмотрит дело защитника "Реала" Серхио Рамоса, сообщает официальный сайт организации. Ранее стало известно, что его подозревают в умышленном получении желтой карточки в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (2:1).

Испанец после первого матча признался, что специально получил предупреждение, чтобы пропустить ответную игру с голландским клубом.

Кроме того, против "Аякса" было открыто дисциплинарное производство за метание предметов на поле, использование пиротехники и запрещенный баннер. Против "Реала" было открыто дело за использование болельщиками пиротехники.

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