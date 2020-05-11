УЕФА рассматривает возможность сокращения отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы на сезон-2020/21

УЕФА рассматривает возможность сокращения квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает The Times.

По сведениям источника, в худшем сценарии УЕФА может полностью их отменить.

Оставшиеся матчи плей-офф турниров уже перенесли на август из-за пандемии коронавируса. Из-за этого планируется сокращение отборов на следующий сезон.

Начало евросезона-2020/21 уже перенесли на 20 октября.