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УЕФА рассматривает возможность сокращения отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы на сезон-2020/21

15:42
Лига чемпионов: что дальше? Фото Reuters
Лига чемпионов: что дальше? Фото Reuters
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УЕФА рассматривает возможность сокращения квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает The Times.

По сведениям источника, в худшем сценарии УЕФА может полностью их отменить.

Оставшиеся матчи плей-офф турниров уже перенесли на август из-за пандемии коронавируса. Из-за этого планируется сокращение отборов на следующий сезон.

Начало евросезона-2020/21 уже перенесли на 20 октября.

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