УЕФА рассматривает возможность сокращения отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы на сезон-2020/21
15:42
УЕФА рассматривает возможность сокращения квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает The Times.
По сведениям источника, в худшем сценарии УЕФА может полностью их отменить.
Оставшиеся матчи плей-офф турниров уже перенесли на август из-за пандемии коронавируса. Из-за этого планируется сокращение отборов на следующий сезон.
Начало евросезона-2020/21 уже перенесли на 20 октября.
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