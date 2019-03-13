17:02 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА расследует поведение Неймара во время матча с "МЮ"

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Дисциплинарный комитет УЕФА будет изучать поведение форварда "ПСЖ" Неймара во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3), сообщает официальный сайт организации. 

Пока не сообщается, какие санкции грозят футболисту и в чем именно его обвиняют.  Ранее появилась информация, что бразилец пытался прорваться в судейскую комнату. Представителям французской команды пришлось оттягивать игрока.

Футболист был недоволен решением, которое принял словенский арбитр Дамир Скомина. В конце встречи он назначил пенальти в пользу парижан после просмотра видеоповторов. 11-метровый реализовал нападающий Маркус Рэшфорд, после чего "ПСЖ" вылетел из турнира.

Также сообщалось, что нападающему может грозить дисквалификация за критику судейства в Инстаграме. Напомним, Неймар из-за травмы не принимал участие в матче.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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