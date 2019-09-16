УЕФА рассказал, как произносить фамилии участников Лиги чемпионов, включая игроков «Локо» и «Зенита»

УЕФА выпустил гид по правильному произношению фамилий участников Лиги чемпионов-2019/20. Представлены наиболее сложные, по мнению пресс-службы союза.

В их число вошли четыре футболиста «Локомотива» — Ведран Чорлука, Гильерме, Бенедикт Хеведес и Гжегож Крыховяк. «Зенит» же «представлен» двумя игроками — Себастьян Дриусси и Ярослав Ракицкий.

«Локо» в групповом турнире сыграет с «Байером», «Атлетико» и «Ювентусом». Соперниками «Зенита» станут «Лион», «Бенфика» и «РБ Лейпциг».

Полный список сложных фамилий с их произношением представлен на официальном сайте УЕФА.