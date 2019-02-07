УЕФА продолжит наказывать за нарушения финансового fair play

Переизбранный сегодня президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация продолжит наказывать клубы за нарушения финансового fair play.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что "Манчестер Сити" может быть исключен из еврокубков за финансовые нарушения, которые имели место в 2014 году. Football Leaks опубликовал информацию, согласно которой, команда получила от своих арабских владельцев 60 миллионов фунтов на покупку Рияда Мареза, но зарегистрировала эту сумму как спонсорские деньги. По данным Die Spiegel, в том году "Сити" нарушил fair play на сумму в 188 миллионов евро.

- Я не говорю про ПСЖ или "Манчестер Сити" конкретно, - приводит слова Чеферина ТАСС. - Я уже говорил, что любой клуб, который будет нарушать регламенты, в том числе финансового fair play, будет подвергаться санкциям. Не со стороны меня, президента УЕФА, а со стороны специальных органов.

Правила финансового fair play были введены УЕФА с сезона-2011/12. Согласно им, каждый клуб, участвующий в еврокубках, обязан предоставлять финансовую отчетность за прошлый сезон. Команды не имеют права тратить больше на покупку игроков, чем сами зарабатывают.