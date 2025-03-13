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УЕФА признал Хулиана Альвареса лучшим игроком матча «Атлетико» — «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хулиан Альварес (в центре).
Фото Reuters

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0, пен. — 2:4). Аргентинец отыграл всю встречу. В серии пенальти ВАР отменил его гол из-за двойного касания.

«В этой схватке он возглавлял атакующие действия «Атлетико», постоянно делая забегания вперед, создавая свободные зоны, и, когда это было необходимо, помогал команде в обороне», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Арсенала». Первый матч состоится в Лондоне 8 апреля, а ответный — в Мадриде 16-го.

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Хулиан Альварес
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
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