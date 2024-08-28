УЕФА представил официальный мяч Лиги чемпионов сезона-2024/25

УЕФА на своем официальном сайте представил новый мяч, который будет использоваться на матчах Лиги чемпионов в новом сезоне.

Отмечается, что мячи, представленные компанией Adidas, по своему дизайну вернулись к классическому виду, но с обновленной технологией. Они снова будут иметь звезды от кончика к кончику вместо смещенного рисунка, который использовался с 2019 года.

Мяч оснащен рядом технологий, позволяющих улучшить точность ударов.

В Лиге чемпионов сезона-2024/25 в основной сетке впервые сыграют 36 команд (вместо 32-х с разделением на восемь групп). Основной раунд турнира стартует 17 сентября.