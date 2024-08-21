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Сегодня, 01:37

УЕФА представил обновленный гимн Лиги чемпионов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Логотип и кубок Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press

УЕФА представил обновленную версию гимна Лиги чемпионов, который звучит перед проведением матчей турнира.

В мелодии изменили инструментальную партию и сделали акцент на вокальной части.

Новая версия гимна Лиги чемпионов опубликована в Telegram-канале «Окко Спорт».

С сезона-2024/25 в Лиге чемпионов будет выступать 36 команд, которые будут находиться в единой таблице. Также число матчей на групповой стадии увеличено до 8.

Ранее на групповой стадии Лиги чемпионов происходило разделение на 8 групп по 4 команды, которые проводили 6 матчей — по 2 раза с каждым соперником.ю

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2024/25 состоится 29 августа. Действующим победителем турнира является «Реал».

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