УЕФА представил обновленный гимн Лиги чемпионов
УЕФА представил обновленную версию гимна Лиги чемпионов, который звучит перед проведением матчей турнира.
В мелодии изменили инструментальную партию и сделали акцент на вокальной части.
Новая версия гимна Лиги чемпионов опубликована в Telegram-канале «Окко Спорт».
С сезона-2024/25 в Лиге чемпионов будет выступать 36 команд, которые будут находиться в единой таблице. Также число матчей на групповой стадии увеличено до 8.
Ранее на групповой стадии Лиги чемпионов происходило разделение на 8 групп по 4 команды, которые проводили 6 матчей — по 2 раза с каждым соперником.ю
Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2024/25 состоится 29 августа. Действующим победителем турнира является «Реал».
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